O jogador português referiu na terça-feira, aquando da sua homenagem pela Câmara Municipal de Gondomar, que irá "parar duas a três semanas" mas que, felizmente, não tem "nada partido".



Ao confirmarem-se as duas a três semanas de paragem, Ricardinho falhará os próximos quatro encontros da turma madridista, incluindo a meia-final da Taça do Rei, no Palau Blaugrana, frente ao Barcelona.









Ricardinho voltou a Espanha esta quarta-feira para realizar exames médicos de forma aferir a extensão e gravidade da lesão sofrida na final do Europeu, na qual Portugal derrotou a Espanha . Esta lesão ocorreu a 3.47 minutos do final do prolongamento, quando um adversário numa disputa pela bola aterrou diretamente em cima do tornozelo do pé direito do 'mágico', deixando-o imediatamente com uma máscara de dor evidente."Ricardinho sofreu uma contusão óssea e uma entorse bilteral do tornozelo direito com mais incidência da parte externa com integridade tendinosa e ligamentos, como confirmaram os testes realizados nesta quarta-feira na clínica CEMTRO, solicitados pelo nosso médico, Enrique Ibañez, e supervisionados por José Prieto, fisioterapeuta do Movistar Inter. O jogador começa o processo de reabilitação esta tarde com o objetivo estar o quanto antes às ordens de Jesús Velasco. O jogador está dependente de evolução", confirmou esta quarta-feira o clube espanhol num boletim clínico publicado no Twitter.