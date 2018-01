Continuar a ler

Amealhar porque a "borbulha não dura sempre"



Ser o melhor do Mundo no futsal está longe de se ser "multimilionário" e Ricardinho sublinha-o com o exemplo... da formiga.



"O futsal e o futebol são dois mundos completamente diferentes. Consegue-se amealhar sim. Ainda há pouco tempo renovei até 2020 com o meu clube [Inter Movistar] com valores muito bons, não me posso queixar de nada. Felizmente, estou muito contente com a vida que tenho. Há jogadores que deixaram agora de jogar e têm negócios e é isso que tento fazer. O que eu estou a fazer é a amealhar para o futuro, porque esta borbulha não dura sempre. A gente não vive para sempre". "Falou comigo ao telefone para desejar boa sorte para a Tailândia [no Mundial]. Já nos cruzámos várias vezes [vivem ambos em Madrid] e até no mesmo restaurante . A última vez até foi no dia em que anunciaram a minha quinta Bola de Ouro e estávamos cada um com a sua família. Estavam 10 Bolas de Ouro no mesmo espaço!", lembrou, divertido.Ser o melhor do Mundo no futsal está longe de se ser "multimilionário" e Ricardinho sublinha-o com o exemplo... da formiga.

As comparações entre dois melhores do Mundo são inevitáveis. Ricardinho e Cristiano Ronaldo são 'bandeira' do desporto nacional, mas o internacional português de futsal sabe que lhe falta um título importante com a Seleção para se sentir plenamente realizado e espera consegui-lo agora no Europeu, que arranca dia 30, na Eslovénia."Ele sofreu tanto, não pôde disputar a final toda do Euro'2016, mas Portugal ganhou e era isso que eu esperava: dar essa alegria a Potugal, poder levantar o troféu e dizer que já ganhei quase tudo. Faltava-me depois o Mundial", afirmou Ricardinho à SIC, sublinhando a relação cordial com CR7.