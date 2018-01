Continuar a ler

Através das redes sociais, Ricardinho reagiu ao feito: "Meu deus sem palavras... Obrigado... Hoje fiz história muito graças ao trabalho dos meus companheiros todos de equipa e seleção. Oficialmente 5 vezes o melhor do Mundo, fizemos todos história. Muito feliz. EU SOU PORTUGUÊS", pode ler-se na mensagem publicada pela conta pessoal de Instagram.



Ricardinho repete a façanha de se tornar o Melhor Futsalista do Mundo, algo que havia logrado alcançar nos anos de 2010, 2014, 2015 e 2016.



Sporting no pódio



Na categoria de melhor clube do Mundo, o Sporting arrecadou o terceiro posto, com 490 votos. Os campeões nacionais ficaram a nove dos brasileiros do Carlos Barbosa, que se quedaram pelo segundo. O Inter Movistar de Ricardinho, equipa que derrotou os leões na final da UEFA Futsal Cup, atingiu, sem surpresas, o título de melhor equipa do Mundo em 2017, com 947 votos. Na categoria de melhor treinador, Nuno Dias alcançou o 6º lugar.



No feminino, Ana Catarina voltou a ficar no segundo posto. A guarda-redes do Benfica e da Seleção Nacional atingiu os 418 votos, ficando a 20 da primeira, a espanhola Estela García. Naty Silva (Sporting) não foi além da oitava posição.



Já Janice (Benfica), que concorria para a categoria de melhor futsalista do Mundo, atingiu o sexto lugar, com 276 votos. A brasileira Amandinha ocupou o trono.



Confira Através das redes sociais, Ricardinho reagiu ao feito: "Meu deus sem palavras... Obrigado... Hoje fiz história muito graças ao trabalho dos meus companheiros todos de equipa e seleção. Oficialmente 5 vezes o melhor do Mundo, fizemos todos história. Muito feliz. EU SOU PORTUGUÊS", pode ler-se na mensagem publicada pela conta pessoal de Instagram.Ricardinho repete a façanha de se tornar o Melhor Futsalista do Mundo, algo que havia logrado alcançar nos anos de 2010, 2014, 2015 e 2016.Na categoria de melhor clube do Mundo, o Sporting arrecadou o terceiro posto, com 490 votos. Os campeões nacionais ficaram a nove dos brasileiros do Carlos Barbosa, que se quedaram pelo segundo. O Inter Movistar de Ricardinho, equipa que derrotou os leões na final da UEFA Futsal Cup, atingiu, sem surpresas, o título de melhor equipa do Mundo em 2017, com 947 votos. Na categoria de melhor treinador, Nuno Dias alcançou o 6º lugar.No feminino, Ana Catarina voltou a ficar no segundo posto. A guarda-redes do Benfica e da Seleção Nacional atingiu os 418 votos, ficando a 20 da primeira, a espanhola Estela García. Naty Silva (Sporting) não foi além da oitava posição.Já Janice (Benfica), que concorria para a categoria de melhor futsalista do Mundo, atingiu o sexto lugar, com 276 votos. A brasileira Amandinha ocupou o trono.Confira aqui os resultados de todas as categorias.

Ricardinho arrebatou esta terça-feira o galardão de Melhor Futsalista do Mundo e fez história ao ser o primeiro jogador a alcançá-lo por cinco ocasiões. O ala internacional português do Inter Movistar, de 32 anos, estava empatado no número de prémios com o brasileiro Falcão, algo que deixou agora de acontecer.Na votação revelada pelo conceituado site FutsalPlanet, Ricardinho alcançou o 1º lugar com 917 votos, quase o dobro do espanhol Carlos Ortiz que terminou em segundo com 508. O argentino Basile fechou o pódio com 332 votos.

Autor: Flávio Miguel Silva