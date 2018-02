Continuar a ler

"O Sport Lisboa e benfica fez um convite ao Sporting Clube de Portugal para, no dérbi de futsal do próximo sábado, homenagear os campeões europeus da modalidade, entre eles, 4 atletas do Sporting Clube de Portugal.



Por considerarmos que este é um gesto de total hipocrisia, o Sporting Clube de Portugal recusa participar em qualquer acção conjunta com um clube que não partilha as regras e valores pelas quais nos regemos, designadamente, a promoção da verdade desportiva, a transparência e a dignificação e credibilização do desporto português."

O Sporting recusou o convite do Benfica para uma homenagem aos campeões europeus de futsal no dérbi marcado para sábado, considerando que o mesmo é "gesto de total hipocrisia". A revelação foi feita por Nuno Saraiva, diretor de comunicação do clube leonino, no Facebook.