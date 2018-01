Bruno Dias, treinador do Sacavenense, felicita o Caldas pelo percurso na Taça de Portugal, mas quer vencer no domingo. "Temos de dar os parabéns ao Caldas. É uma equipa bem trabalhada, com muito mérito no seu percurso e é uma oportunidade única de continuarmos a somar pontos", refere a. "Tenho uma confiança inabalável nos jogadores do Sacavenense", garante o técnico, de 30 anos, prevendo que "eles estarão a jogar nas ligas profissionais num futuro próximo".O Caldas brilhou na Taça, mas é o Sacavenense que está em 4º lugar no Campeonato de Portugal (Série D), dois postos acima do rival. "Percebo que toda a gente diga que o Caldas está bem, mas o Sacavenense também! Somos candidatos a ganhar todos os jogos e este não foge à regra", frisa.

Autor: Paulo Jorge Rocha