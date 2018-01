Carlos Vasconcelos teve de pedir dispensa ao trabalho como professor de Educação Física numa escola de Camarate para assumir, já na pele de Tunha, uma das vagas da Seleção no Europeu. O pivô do Belenenses é uma das novidades na lista de Jorge Braz e não esquece o carinho que recebe dos alunos, com quem partilha os principais momentos da carreira como futsalista.

"Tenho de agradecer à diretora da minha escola, que me deu alguns dias para aqui estar. Com os meus alunos é uma enorme festa. Quando revimos um golo meu eles celebram como se fosse naquele momento. É gratificante e gosto muito daquilo que faço", diz o jogador, de 33 anos, que não esquece o primeiro golo com a camisola das quinas, precisamente em Liubliana, diante da Eslovénia (6-4), em dezembro. "Foi incrível e quis partilhar o momento com a família. Dei a camisola ao meu irmão, o Jonathan", recorda Tunha, que aponta a um lugar no pódio no Europeu.

Continuar a ler