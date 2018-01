Continuar a ler

Vlad Iancu e Toni Tonita; Paulo Ferreira, Florin Ignat, Marius Matei, Adrian Panzaru, Emil Raducu - Cap., Octavian Cires, Florim Matei, Felipe, Dumitru ‘Mimi’ Stoica, Savio e Lászlo Szocs.Robert Lupu.Sasa Tomic e Ondrej Cerny (Rep. Checa)Admir Zahovic (Eslovénia)Josip Barton (Macedónia)A Seleção Nacional estreia-se esta quarta-feira (17 horas de Portugal Continental) no Campeonato da Europa, na Eslovénia, frente a um adversário bem conhecido, a Roménia.As duas formações têm-se encontrado nos últimos apuramentos e fases finais, pelo que tanto os jogadores como o selecionador nacional assumem que há um grande conhecimento mútuo entre os opositores. Apesar deste conhecimento, o balanço é desequilibrado e extremamente positivo para a formação das quinas.Nos 10 jogos já disputados entre as duas equipas, Portugal venceu nove e registou-se um empate (1-1, em dezembro de 2010).As últimas quatro vezes que as equipas se encontraram, a Seleção Nacional venceu sempre, marcando 16 golos e sofrendo apenas 1. O derradeiro duelo foi em abril de 2017, na fase de apuramento para este Europeu. A partida, disputada em Calarasi, terminou 4-0, com golos de Bruno Coelho (2), Márcio e João Matos, todos presentes em Ljubljana.O 11.º encontro luso-romeno tem transmissão em direto na RTP1.