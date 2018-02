- Enquanto espera pelo início do jogo, desfrute desta atuação de Bruno Coelho.Gábor Kovács (Hungria)Balázs Farkas (Hungria)Juan José Cordero Gallardo (Espanha)Josip Barton (Macedónia)- O ala 'russo' Robinho antevê um duelo complicado "pelo que Portugal tem apresentado e pela qualidade dos jogadores que tem".- Bebé, o experiente guarda-redes da equipa portuguesa, avisa que o jogo vai ser difícil e muito provavelmente "decidido nos pormenores". "A concentração, a determinação, o espírito de equipa que temos tido até ao momento são as características que vão fazer a diferença", avisou.- A Seleção Nacional vem de uma retumbante vitória frente ao Azerbaijão (8-1) , um jogo em que Ricardinho (que marcou quatro vezes) se tornou no melhor marcador de sempre em Europeus, com 20 golos). Já a Rússia nos quartos-de-final eliminou a Eslovénia. Consulte aqui todos os resultados de Portugal neste Europeu.- Nas três ocasiões (oficiais) que Portugal defrontou a Rússia, os jogos foram sempre muito equilibrados, mas a Seleção Nacional não ganhou nenhum. Perdeu dois e empatou um.- A Rússia é vice-campeã europeia e tem na equipa o benfiquista Robinho, jogador brasileiro naturalizado.- Portugal vai tentar apurar-se para a sua segunda final de um Campeonato da Europa.- A outra meia-final coloca frente a frente o Cazaquistão e a Espanha, também esta quinta-feira, a partir das 20 horas, igualmente na Arena Stožice, em Ljubljana.Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Rússia-Portugal, meia-final do Campeonato da Europa, marcado para as 17 horas.