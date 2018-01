A UEFA organizou ontem um encontro com os capitães e treinadores das oito seleções, junto ao terreno de jogo no Stozice Arena. Como era de esperar, o capitão da Seleção Nacional, Ricardinho, foi um dos mais solicitados, quer para entrevistas quer para simples fotografias. Quando chegou o momento de falar a Record, o Mágico assumiu a ansiedade que já capturou os jogadores portugueses. "É normal. Mas depois passa, a partir do momento em que a bola começa a rolar", sublinhou, garantindo que os dois empates com Tailândia (1-1) e Marrocos (2-2) não beliscam a ambição nacional.

"Nós queremos que Portugal ganhe sempre, mas às vezes não é possível. Jogamos contra alguém, não jogamos sozinhos. Se calhar viemos melhor preparados e com uma ideia mais clara daquilo que somos capazes e do que temos de melhorar", explicou o ala. De resto, o jogador espera duas vitórias em "dois jogos muito difíceis" da fase de grupos e não evita um alerta: "Não queremos cometer o erro que cometemos na Sérvia, em 2016, que foi perder a liderança do grupo e na fase seguinte jogar logo com os atuais campeões. Queremos chegar longe, mas temos de passar das palavras aos atos."

O selecionador Jorge Braz reafirmou que esta Seleção tem um objetivo claro. "Queremos que os portugueses tenham, como nós temos, objetivos", disse, voltando a colocar a fasquia muito alto. "Se somos terceiros do ranking europeu, temos essa obrigação. Já fomos a meias-finais e não regressámos a Portugal sorridentes. Queremos estar cá até ao fim, isso significa ir às ‘meias’, mas regressar com qualquer coisa ao peito", assumiu o técnico nacional.



Pavilhão a estrear para os treinos



A Seleção Nacional treinou-se ontem pela primeira vez em Ljubljana, realizando dois treinos no novíssimo Sport Hall Baza. O recinto, situado nos arredores da capital eslovena, tem excelentes condições de trabalho, mas é um problema em termos de acessos. É tão recente (foi inaugurado este mês) que ninguém sabe onde fica. Nem os taxistas. O que faz com que seja uma aventura chegar a tempo dos 15 minutos abertos...



Orlando Duarte espera festa



O antigo selecionador nacional, Orlando Duarte, vai estar no Campeonato da Europa da Eslovénia como observador técnico. O treinador do FK Nikars mostrou-se "orgulhoso" pelo papel, que já cumpriu em 2008, no único Europeu de sub-21, e disse esperar uma boa campanha lusa.



"O reconhecimento não é só por mim, mas pelo futsal português. Pela qualidade que temos demonstrado, pela evolução que temos tido – gradual, consistente e bem sustentada – ao longo destes últimos anos", começou por afirmar o técnico.



"Espero um bom desempenho da Seleção, pelos amigos que lá tenho, essencialmente pelo Braz, pelo futsal nacional e pelo tempo que lá andei. Por ser português! Gostava muito de no último dia conseguir festejar com eles algo muito valioso para o futsal português", acrescentou o técnico que, em 2010, conduziu a formação das quinas à final do Europeu.

Autor: Cláudia Marques