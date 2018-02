A Seleção Nacional entra hoje na fase ‘mata-mata’ do Campeonato da Europa de futsal, jogando os quartos-de-final da prova frente a um velho conhecido: o Azerbaijão. Num total de 11 duelos, Portugal venceu oito e registaram-se três empates. Duas das partidas mais memoráveis foram a da meia-final do Europeu de 2010 (5-4, nos penáltis) e os ‘quartos’ do último Mundial (3-2).

Fábio Cecílio participou neste último jogo e acredita que os azeris também não o esqueceram. "Agora é tentar fazer melhor ou igual. Eles devem estar um pouco ‘lixados’ com Portugal, mas temos de preocupar-nos connosco e só assim podemos dar a volta a isso", confidenciou o fixo, considerando que desde a Colômbia, em 2016, "ambas as equipas cresceram, em termos táticos", o que irá criar "algumas dificuldades". Mas, assegura, a lição está bem estudada pelos jogadores portugueses.

