A Seleção Nacional de futsal foi recebida este domingo no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porta-voz do grupo, Ricardinho sublinhou o sonho alcançado pela equipa das quinas ao conquistar o Europeu."Sou somente a cara deste grupo que partiu para a Eslovénia para tentar fazer história. O futebol fê-lo em 2016, mas nós tínhamos um sonho e ele tornou-se ontem realidade. Dia 10 vai ficar para a história. O futsal conseguiu tocar o céu. Merecemos o nosso lugar. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui: começámos lá de baixo, hoje somos os senhores do futsal. Estamos agradecidos e orgulhosos de ser portugueses", afirmou.