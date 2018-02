Continuar a ler

"Foi bom começar com uma vitória. Fomos a primeira seleção a ganhar neste Europeu. Estamos felizes, foi um objetivo cumprido e agora venha o próximo", afirmou o engenheiro, salientando que frente à Ucrânia não pode faltar "uma grande ambição e entreajuda". "Temos um jogo dificílimo frente à Ucrânia, que também queremos vencer", acrescentou, rematando: "Estamos todos apensar o mesmo e sou mais um que acredita que vai ser possível alcançar o título." A maioria é formada na área do desporto (Tunha é mesmo professor de Educação Física), mas há outras áreas, como Recursos Humanos e Engenharia Civil, as escolhas de Nilson e André Coelho, respetivamente.Na equipa técnica todos os elementos estão ligados ao ensino, sobretudo universitário.Foi precisamente um dos formados da Seleção Nacional que ontem falou ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o que espera para este Campeonato da Europa."Foi bom começar com uma vitória. Fomos a primeira seleção a ganhar neste Europeu. Estamos felizes, foi um objetivo cumprido e agora venha o próximo", afirmou o engenheiro, salientando que frente à Ucrânia não pode faltar "uma grande ambição e entreajuda". "Temos um jogo dificílimo frente à Ucrânia, que também queremos vencer", acrescentou, rematando: "Estamos todos apensar o mesmo e sou mais um que acredita que vai ser possível alcançar o título."

A nossa Seleção de futsal tem algumas particularidades. Uma delas é o facto de metade do jogadores que representam Portugal serem atletas que não se dedicaram em exclusivo à modalidade, mesmo sendo profissionais.Ao contrário do que muitas vezes acontece a jovens que tentam seguir uma carreira profissional no desporto, sete dos 14 selecionados não abdicaram dos estudos e, apesar de alguns deles hoje fazerem do futsal uma atividade exclusiva, terminaram a formação académica.

