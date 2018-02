Continuar a ler

No passado mês de agosto, a Holanda sagrou-se campeã europeia perante os seus adeptos, ao bater a Dinamarca na final da prova, por 4-2.As duas equipas integram agora o Grupo C da Algarve Cup, em conjunto com Japão e Islândia, e têm encontro marcado para a segunda jornada, na sexta-feira, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, às 18h30.Por outro lado, a selecionadora holandesa, Sarina Wiegman, desvalorizou o contexto do jogo, considerando que "vingança é um termo exagerado" para explicar o primeiro encontro entre as duas equipas depois dessa final."Esse encontro já passou. Tal como nós queremos ganhar os nossos jogos, também a Dinamarca o quer fazer. Não acho que o seja com espírito de vingança", afirmou a treinadora campeã europeia.Sarina Wiegman, que espera "um torneio muito competitivo", sustentou que os quatro jogos no espaço de uma semana vão permitir "rodar o grupo e dar minutos a todas as atletas convocadas"."Esperamos uma prova complicada, com jogos emocionantes e muito difíceis em perspetiva", referiu ainda o selecionador dinamarquês, Lars Soendergaard, sobre o Grupo C.Além do Grupo A, com Portugal, China, Austrália e Noruega, a Algarve Cup, que arranca na quarta-feira, integra ainda o Grupo B, com Canadá, Suécia, Coreia do Sul e Rússia.