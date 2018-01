Continuar a ler

A verdade é que a Irlanda no apuramento tem apresentado este tipo de jogo, ou seja, o treinador é novo, o treinador entrou agora há relativamente pouco tempo e no apuramento conseguiram já duas vitórias e um empate contra a seleção campeã da Europa, contra a Holanda, e foi com este tipo de registo, acredito que ele irá manter, mas ao mesmo tempo poderá a espaços querer subir mais um pouco as linhas criando um jogo um bocadinho mais aberto.Nós temos acima de tudo é de nos preocupar com o nosso jogo, melhorar o nosso jogo independentemente da forma como a Irlanda venha para o segundo jogo (domingo), nós temos de estar disponíveis para jogarmos a nossa forma de jogar.Sentimos o apoio do público, muito ou pouco, as jogadoras sentiram e sentiram-se confortáveis e é sempre um prazer aqui estar, como é lógico quanto mais gente estiver mais felizes nós estamos. Sabemos que é um dia da semana, o horário também não é ideal, mas é o que é possível, porque nestes jogos particulares tem de ser sempre assim. No domingo, com um horário às 16:00, é perfeito. Esperemos que esteja bom tempo e convido também toda a gente a estar presente, porque vai ser outra vez um bom jogo."