A avançada que nunca alinhou em Portugal e representa atualmente a equipa norte-americana do Orlando Pride, admitiu que a chamada à seleção orientada por Francisco Neto foi "um sonho", que partilhou com a família.Nádia Gomes, de 21 anos, considerou que o futebol nos Estados Unidos, onde também já representou a equipa da Universidade de Brigham Young, "é diferente do que se joga na Europa"."Lá é mais passes, aqui é um jogo mais individual", referiu, acrescentando: "Quando tinha 11 anos, uma das equipas em que poderia jogar não me deixava fazer o meu jogo individual, o meu pai disse logo: não fica nesta equipa".Nádia Gomes, que já foi internacional sub-19 e não descarta a possibilidade de jogar num clube luso, mostrou-se satisfeita com o "desenvolvimento que o futebol feminino está a ter em Portugal".A avançada é uma das caras novas na lista de convocadas para a Algarve Cup, competição na qual a Portugal vai defrontar no Grupo A a Noruega, 14.ª equipa mundial e quatro vezes vencedora da prova, a Austrália, quarta no ranking FIFA, e ainda a China, 16.ª da hierarquia e campeã em 1999 e 2002.A formação lusa estreia-se frente à China, na quarta-feira, no Estádio Municipal de Lagos, antes de defrontar a Austrália no Estádio do Algarve, na sexta-feira, e a Noruega, no dia 5 de Março.Além de Nádia Gomes, o selecionador Francisco Neto, que já pode contar com a capitã Cláudia Neto - recuperada de uma lesão, chamou também pela primeira vez a guarda-redes Ana Rita Oliveira, do Sp. Braga.A seleção lusa viajou hoje para o Algarve, onde deve treinar durante a tarde no Vale do Garrão, onde na terça-feira prosseguirá a preparação para o jogo com a China.