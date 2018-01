Uma lesão no ligamento lateral externo do joelho esquerdo afastou Cláudia Neto da Seleção Nacional , obrigando a capitã a falhar todos os jogos depois do Europeu da Holanda: os dois particulares com a Finlândia (em setembro passado), e os três primeiros encontros de qualificação para o Mundial de 2019, frente a Bélgica, Moldávia e Itália.

Ontem, o nome de CN7 voltou a constar da lista do selecionador, Francisco Neto. "Estar de volta é muito bom, depois da temporada que estive de fora devido a lesão. É um orgulho voltar a representar a Seleção Nacional", refere a médio a Record, sem esconder a alegria em poder voltar a defender a camisola das quinas.

"É sempre complicado estar de fora devido a lesão e não poder ajudar a nossa Seleção", confidencia a jogadora, que recentemente se mudou do Linköpings (Suécia, onde foi campeã) para uma das melhores equipas do Mundo, as alemãs do Wolfsburgo (líder da Bundesliga e apurado para os quartos-de-final da Champions feminina, que vai disputar com o Slavia Praga). "Sinto-me bem e recuperada da lesão que me manteve afastada. Estou preparada para ajudar a Seleção a atingir os objetivos", garante. Espectadora atenta A algarvia, de 29 anos, teve uma das experiências pelas quais nenhuma jogadora (ou jogador) gosta de passar: ter de assistir do lado de fora a jogos decisivos da sua equipa. Apesar do sofrimento, Cláudia Neto não perdeu os três primeiros jogos da caminhada rumo ao primeiro Mundial de Portugal. E gostou daquilo que viu. "Assisti aos jogos e sinto-me muito orgulhosa pelo desempenho da equipa", sublinhou.

Autor: Cláudia Marques