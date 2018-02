Continuar a ler

No encontro que encerrou a participação no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, Portugal e Holanda protagonizaram um duelo equilibrado e intenso, com várias oportunidades de parte a parte, mas com o 'nulo' a imperar até ao fim.



No desempate por penáltis, a formação portuguesa - orientada por Ricardo Tavares - foi mais eficaz e acabou por sair vitoriosa, com duas defesas decisivas da guardiã lusa Patrícia Leitão.



Nas contas finais do torneio, a Holanda acabou por vencer a competição, com seis pontos, mais um do que a Alemanha e a Itália, que terminaram com cinco pontos. Portugal ficou em quarto, com dois.

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-16 encerrou esta segunda-feira a sua participação no Torneio de Desenvolvimento da UEFA com uma vitória frente à Holanda, no desempate por grandes penalidades (4-3), em Vila Real de Santo António.Depois de um empate a zero no final do tempo regulamentar, a seleção portuguesa conquistou os dois primeiros pontos na competição ao vencer nos penáltis, precisamente frente às vencedoras da prova, e terminou no quarto lugar.

