A formação irlandesa foi a primeira a aproximar-se da baliza adversária, quando, aos quatro minutos, Amber Barret obrigou à saída de Patrícia Morais da baliza para cortar o lance que levou a bola para fora.



Cerca de 10 minutos depois, uma falta sobre a avançada Diana Silva à entrada da área origina um livre perigoso marcado por Dolores Silva, que fez a bola passar perto da trave da baliza de Marie Hourihan.



No arranque da segunda parte, um pontapé de livre direto de Andreia Norton obrigou à defesa de Marie Hourihan, que evitou o primeiro golo da partida.



A resposta da Irlanda surgiu de imediato, mas sem grande perigo. No seguimento de um canto na esquerda, Amber Barrett recebeu e rematou por cima da baliza.



Aos 59 minutos, uma falta sobre Andreia Norton fez Sandra Bastos assinalar grande penalidade, que foi convertida em golo por Dolores Silva.



Antes do final do jogo, duas jogadas perigosas para ambas as equipas, primeiro, aos 84 minutos, num remate de Leanne Kiernan, que foi ao poste da baliza lusa, depois, já em cima dos 90 minutos, um remate forte de Tatiana Pinto, que passou por cima da barra.



Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Portugal - Republica da Irlanda, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadora:



1-0, Dolores Silva, 59 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges, Raquel Infante, Carole, Mónica Mendes, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton (Ana Capeta, 76), Vanessa Marques (Fátima Pinto,77), Diana Silva e Carolina Mendes (Jéssica Silva, 46).



(Suplentes: Inês Pereira, Sílvia Rebelo, Francisca Cardoso, Diana Gomes, Ana Viegas, Jéssica Silva, Fátima Pinto, Melissa Antunes e Ana Capeta).



Selecionador: Francisco Neto.



- República da Irlanda: Marie Hourihan, Harriet Scott, Louise Quinn, Niham Fahey, Diane Caldwell, O'Sullivan, Katie McCabe, Tyler Toland (O'Riordan, 87), Heather Payne, Amber Barrett (Littlejohn, 83) e Aislinn Meaney (Leanne Kiernan, 70).



(Suplentes: Amanda Budden, McQuillan, Littlejohn, O'Riosrdan, Leanne Kiernan, McLaughlin, O'Mahony, Atkinson, Boyle Carr e Zara Foley).



Selecionador: Colin Bell.



Árbitro: Sandra Bastos (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Louise Quinn (52) e Katie McCabe (90+3) .



A seleção portuguesa de futebol feminino venceu esta quinta-feira a República da Irlanda por 1-0, com golo de Dolores Silva na marcação de um penálti, em jogo de preparação para a qualificação para o Mundial'2019.O primeiro de dois jogos particulares de Portugal frente à República da Irlanda nos Açores contou com maiores oportunidades de golo para a equipa portuguesa. No entanto, a seleção das quinas só conseguiu chegar ao golo na segunda parte, depois da marcação de uma grande penalidade pela capitã lusa.

Autor: Lusa