Foi um jogo importante na minha carreira. Senti que joguei bem nessa partida, até mesmo antes de marcar o golo de pontapé de bicicleta, que acabou por me dar mais visibilidade, até porque o jogo acabou empatado (2-2). Só tenho pena que as coisas tenham corrido mal nos penáltis.Não penso assim. As coisas aconteceram, não dá para voltar atrás. Ainda bem que isso não aconteceu, porque se calhar Portugal não teria sido campeão europeu [risos]. Não vale a pena lamentar o que passou, é preciso pensar no que está para acontecer.

Autor: Sérgio Krithinas