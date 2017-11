Continuar a ler

Sarachan confessou que assistiu à partida de Portugal, ontem, frente à Arábia Saudita e diz-se "muito impressionado. "Demonstraram uma intensidade feroz, talvez por estarem a jogar em casa, diante do seu público e também pela vertente solidária que envolve estes jogos", apontou.A convocatória da seleção norte-americana tem muitos jovens, com 12 jogadores com idade inferior a 24 anos e com cinco jogadores que podem fazer a sua estreia na equipa principal, no jogo de terça-feira, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. Sarachan considera a renovação "normal", como acontece com todas as equipas. "Deste grupo de jogadores espero muita energia e entusiasmo. Eles estão bastante entusiasmados com esta oportunidade".O selecionador interino dos EUA fazia parte da equipa técnica de Brune Arena, no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e recorda o jogo contra Portugal como "um dos marcos históricos para o futebol norte-americano".Luís Magalhães