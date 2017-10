Continuar a ler

De resto, Fernando Santos considerou "justíssimo" o troféu atribuído a Ronaldo. "Ninguém no futebol duvidava que Cristiano Ronaldo tivesse que vencer este ano. Na minha opinião, ele merece vencer, não só pelo que fez este ano, mas por tudo aquilo que tem feito. Mas, obviamente, que num ano destes, um ano soberbo, não restavam dúvidas a ninguém", afirmou.



O selecionador nacional felicitou esta segunda-feira Cristiano Ronaldo pela conquista do galardão de melhor jogador do ano 2017 , comentando que o internacional português não se contentará com o 'penta' e "se puder vai até aos 10"."Parabéns por ter conseguido o 'penta'. É muito importante para ele, para o país e para o futebol português (...) Ele, se puder, vai até aos 10, porque ele tem sempre uma ambição tremenda, é alguém que luta muito, que quer sempre ser perfeito e vai continuar a procurar a perfeição, com uma dedicação extrema, quer no clube dele, quer na seleção nacional", disse, numa mensagem em vídeo reproduzida na página da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Autor: Lusa