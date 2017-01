Continuar a ler

"Não, estas coisas não são assim. Essa fase passou. Agora sempre estas questões são colocadas, falamos disso. Mas não, não avisei família nenhuma de que só regressarei com o troféu. Vou com abertura de sempre, sabendo que os outros são também candidatos fortíssimos, pois tanto Ranieri como Zidane fizeram excelentes trabalhos também. Qualquer um pode ganhar. É uma questão de votação", começou por dizer o selecionador nacional.



"Aquilo que era o mais importante e que era o prémio mais importante da minha carreira desportiva foi seguramente a vitória no campeonato da Europa... a vitória de Portugal na final do campeonato da Europa é que vai marcar definitivamente a minha carreira e é, seguramente, aquilo que mais prazer me deu", reforçou Fernando Santos.



A gala da FIFA onde se procederá à entrega dos troféu The Best, referentes a Treinador do Ano e a Jogador do Ano - para o qual Cristiano Ronaldo está nomeado -, começa às 17h30, em Zurique (Suíça). "Não, estas coisas não são assim. Essa fase passou. Agora sempre estas questões são colocadas, falamos disso. Mas não, não avisei família nenhuma de que só regressarei com o troféu. Vou com abertura de sempre, sabendo que os outros são também candidatos fortíssimos, pois tanto Ranieri como Zidane fizeram excelentes trabalhos também. Qualquer um pode ganhar. É uma questão de votação", começou por dizer o selecionador nacional."Aquilo que era o mais importante e que era o prémio mais importante da minha carreira desportiva foi seguramente a vitória no campeonato da Europa... a vitória de Portugal na final do campeonato da Europa é que vai marcar definitivamente a minha carreira e é, seguramente, aquilo que mais prazer me deu", reforçou Fernando Santos.

O selecionador nacional Fernando Santos partiu para Zurique (Suíça) na manhã desta segunda-feira com esperança em ser eleito como Treinador do Ano FIFA, mas também com a consciência de que a concorrência, de Claudio Ranieri (Leicester) e Zinedine Zidane (Real Madrid), apresenta argumentos de peso fase ao seu título de campeão europeu, coquistado com Portugal.Por isso, Santos afastou a questão que lhe é agora colocada de forma recorrente, cuja origem está na famosa declaração proferida durante uma fase menos boa da Seleção Nacional no decorrer do Euro'2016.