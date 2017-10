Continuar a ler

LC - Fiquei muito nervosa! Quando a Suíça marcou o primeiro golo eu fiquei muito feliz e até gritei! Mas de repente, lembrei-me que era a equipa portuguesa que estava do outro lado e fiquei muito triste. Estava a torcer pelos dois. Foi um jogo muito estranho, cheio de sensações que nunca acabavam por ser completas. Estava feliz e ao mesmo tempo triste pela outra equipa.LC - É uma pergunta difícil, porque adorava ver as duas equipas no Mundial! Claro que o meu coração quer que Portugal ganhe este jogo! Mas adorava que a Suíça se apurasse logo a seguir para poder continuar na competição.LC - As equipas vão dar tudo para poderem ganhar e, por isso, vai ser um jogo incrível e intenso. Mas acho que Portugal vai conseguir na mesma. Já mostrámos que somos capaz de muito mais!LC - Claro! E isso é mais uma coisa que recebi do meu pai! O meu pai é um grande fã do Cristiano Ronaldo. E comecei a conhecê-lo graças a ele. É o homem que tem um talento enorme no futebol, mas não só! Acho que, como pessoa, é incrível! Não basta ter talento. Ele trabalhou muito para ser quem é hoje e conseguir tudo o que conseguiu! Nunca baixou os braços e sempre deu tudo pela equipa em que joga! Ainda para mais ajuda muito as pessoas que necessitam e assim mostra que nunca se esqueceu das origens. Acho isso admirável e muito importante! Adorava conhecê-lo!LC - Claro! Acho que o futebol fez parte da minha vida desde pequenina. Os momentos a apoiar a Seleção durante os diferentes europeus ou mundiais foram momentos únicos, com a comunidade portuguesa pela Suíça a reunir-se com um só objetivo: ganhar e apoiar o nosso país todos juntos. Ainda para mais, o meu padrinho é um grande fã do FC Porto. Já em pequenina ia ao estádio com ele e adorava esses momentos!LC - A minha vida mudou completamente! Vivi coisas incríveis e únicas que não podia ter vivido sem o 'The Voice'. Cantar no MEO Arena, fazer a primeira parte do David e do Tony Carreira, acompanhar o Mickael Carreira ao palco na minha cidade, em Amarante, em frente à minha família toda, ser considerada segunda dama de honor na Miss Suíça romande 2017. Na rua, as pessoas reconhecem-me, dão-me os parabéns por tudo o que eu consegui e por continuar a ser a pessoa que sempre fui. Acho que o mais importante é lembrar-se de onde viemos e nunca esquecer graças a quem conseguimos isso tudo. Sem a minha família, o 'The Voice Portugal' e o Mickael Carreira nada disto tudo tinha acontecido!LC - É importante ter os pés na terra. Recebi várias propostas ao sair do 'The Voice', do mundo do cinema, da moda e da música. Mas era importante acabar a faculdade antes de viver o meu sonho. Acabei a faculdade em junho e fui estive durante um mês e meio numa escola de cinema em Londres. Agora estou a trabalhar como professora para poder juntar algum dinheiro e ir viver o meu sonho em Lisboa, em julho de 2018. Estou a formar-me no mundo do teatro e cinema e cada vez estou a gostar mais! O ideal era poder entrar num musical ou numa telenovela que tivesse a componente musical. Entretanto, tenho muitos concertos entre a Suíça e Portugal e faço várias publicidades para diferentes marcas. O meu dia-a-dia é cansativo, mas não o trocaria por nada neste mundo!