LIGA A



Alemanha, PORTUGAL, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polónia, Islândia, Croácia e Holanda



LIGA B



Áustria, País de Gales, Rússia, Eslováquia, Suécia, Ucrânia, República da Irlanda, Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte, Dinamarca, República Checa e Turquia



LIGA C



Hungria, Roménia, Escócia, Eslovénia, Grécia, Sérvia, Albânia, Noruega, Montenegro, Israel, Bulgária, Finlândia, Chipre, Estónia e Lituânia



LIGA D



Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia, Geórgia, Arménia, Letónia, Ilhas Faroé, Luxemburgo, Cazaquistão, Moldávia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibraltar





A UEFA anunciou esta quarta-feira a composição das quatro ligas que farão parte da Liga das Nações, a nova prova de seleções do organismo que rege o futebol europeu e que terá data de arranque marcado para início de setembro de 2018. Portugal, na condição de segunda seleção europeia mais bem colocada no ranking UEFA, é uma das equipas que integra a Liga principal - a mais forte -, juntamente com Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polónia, Islândia, Croácia e Holanda.Deste lote de doze seleções, serão compostos quatro grupos de três seleções, com os vencedores de cada um deles a avançarem para as Finais (uma espécie de final four), que se disputam em junho, saíndo daí o primeiro vencedor desta prova, ao passo que as quatro piores seleções desta Liga A serão relegadas para a Liga B. A fórmula é a mesma de um campeonato nacional, com subidas e descidas entre as Ligas, excetuando a Liga D, que naturalmente não terá despromoções, pois não há mais nenhum nível abaixo.

Autor: Fábio Lima