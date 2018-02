A Seleção Nacional poderá defrontar a Argélia na preparação para o Mundial do próximo verão. Segundo foi possível apurar, as federações dos dois países estão em conversações e, a acontecer, a partida terá lugar em Lisboa em junho, podendo mesmo ser o derradeiro jogo de preparação de Portugal antes da competição que se disputará na Rússia.Refira-se que, na fase de grupos do Mundial, a equipa orientada por Fernando Santos vai defrontar outra seleção africana, neste caso Marrocos. Para já, estão confirmados dois particulares na Suíça, em março, frente a Egito e Holanda.

Autor: Pedro Ponte