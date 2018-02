Recorde-se que Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo deste ano a 15 de junho, com a Espanha. Já o Brasil entra em ação dois dias mais tarde, frente à Suíça.

Portugal e Brasil ainda não chegaram a acordo para a realização de um encontro de preparação entre ambos tendo em vista o Mundial da Rússia. Tudo porque os brasileiros querem jogar a 3 de junho, ao passo que os portugueses preferem o dia anterior.A notícia foi avançada pelo Globo Esporte, que cita o selecionador Tite: "Portugal queria jogar connosco no dia 2, mas eu disse não. Temos que preparar-nos para o Mundial. Com sete dias de treinos eu consigo ter atividades mais fortes, intensas, baixas, específicas. Tem que ser nos dias 3 e 10 porque estreamos no dia 17, para darmos esses ciclos de trabalho onde poderemos distribuir melhor a carga".

Autor: Luís Miroto Simões