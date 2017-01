A cerimónia dos prémios The Best FIFA 2016 poderá hoje coroar dois portugueses com os títulos mais significativos do futebol mundial: Cristiano Ronaldo como Jogador do Ano e Fernando Santos na qualidade de Treinador do Ano. A confirmar-se, será a primeira vez que os dois troféus individuais mais importantes da FIFA são arrebatados por representantes do mesmo país.

Se o triunfo de Cristiano Ronaldo parece ser pacífico, tal a hegemonia patenteada ao longo do ano, com a Seleção Nacional e o Real Madrid, já a escolha de Fernando Santos como Treinador do Ano encontra em Claudio Ranieri um adversário de peso, já que o italiano conduziu o Leicester a uma inédita conquista da Premier League.

Ainda assim, o feito conseguido por Santos, ao levar Portugal ao primeiro título internacional de sempre, arrebatando o Europeu disputado em França, deverá ser tido em conta na hora da escolha, tanto mais que tal aconteceu batendo na final precisamente o país organizador da prova, a França. Desde a criação do prémio destinado aos técnicos, a FIFA reconheceu os selecionadores campeões da Europa em 2012 (Vicente del Bosque, por Espanha) e do Mundo em 2014 (Joachim Löw, pela Alemanha), mas há um antecedente contrário. Logo na primeira edição, em 2010, Vicente del Bosque levara a Espanha à vitória do Mundo da África do Sul, mas o prémio foi para José Mourinho, que conduziu o Inter à vitória na Serie A de Itália e na Liga dos Campeões. A conquista da Premier League pelo modesto Leicester é um feito provavelmente irrepetível, mas resta saber se os votantes da FIFA o consideram mais significativo do que a conquista do Europeu de futebol por Fernando Santos e Portugal. Para além de Claudio Ranieri e Lionel Messi, os adversários de Fernando Santos e Cristiano Ronaldo nas respetivas categorias são Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid à vitória na Liga dos Campeões, e Antoine Griezmann, do At. Madrid, que se destacou por… ter perdido as finais da Liga dos Campeões e do Europeu para o capitão da Seleção Nacional. Depois de, há um mês, ter arrebatado a Bola de Ouro, que a revista ‘France Football’ (FF) voltou a entregar após fim da parceria com a FIFA, CR7 é o grande favorito ao prémio The Best da FIFA. E se, como se espera, Fernando Santos for reconhecido como melhor treinador, será caso para dizer que esta noite em Zurique haverá dois portugueses à conquista do Mundo.







Fernando Gomes ao lado do selecionador



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o diretor executivo, Tiago Craveiro, vão acompanhar Fernando Santos na cerimónia de hoje em Zurique. O selecionador nacional contará ainda com uma companhia muito especial – a sua mulher, Guilhermina, que tem estado a seu lado nos bons e maus momentos. Quanto a Cristiano Ronaldo, o jogador deverá viajar desde Madrid com uma larga comitiva do clube, com o presidente Florentino Pérez à frente.



Mourinho foi o primeiro



Em 2010, a FIFA sentiu necessidade de alargar os prémios anuais que distribuía apenas a jogadores aos treinadores. O processo, como agora, parte de uma lista inicial que é reduzida a três finalistas.



Nesse ano de estreia, o vencedor foi José Mourinho que, de forma significativa, ficará ligado ao troféu, quer por ter sido o primeiro a vencê-lo quer porque o fez às custas de Vicente del Bosque, que levara a seleção de Espanha a conquistar o Campeonato do Mundo na África do Sul. Os eleitores preferiram destacar a tripla conquista do português à frente do Inter naquele ano – Liga dos Campeões, Serie A e Taça de Itália.



José Mourinho voltou a estar entre os três finalistas nos dois anos seguintes. Em 2011, ficou na terceira posição, atrás de Pep Guardiola e Alex Ferguson, e em 2012 ocupou o segundo lugar, atrás de Vicente del Bosque e à frente de Guardiola.

Dois alemães venceram as edições de 2013 e 2014. Jupp Heynckes foi reconhecido pelo sucesso no Bayern Munique em 2013, vencendo a Liga dos Campeões, a liga e a Taça da Alemanha. Joachim Löw por ter conduzido a seleção da Alemanha à vitória no Mundial do Brasil, 24 anos depois do anterior título mundial conseguido pelos germânicos.



Em 2015, foi a vez de Luis Enrique ser o eleito, depois de cinco títulos conquistados com o Barcelona – Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, Mundial de Clubes, liga espanhola e Taça do Rei.



Hoje, será conhecido o vencedor de 2016, com outro português na primeira linha dos candidatos.

Autores: José Carlos Freitas, Zurique. Suíça