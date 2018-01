O jogo de preparação da Seleção Nacional sub-19 frente à Turquia (vitória por 2-1), na segunda-feira, foi especial para David Carmo. O defesa estreou-se a jogar pela formação da quinas (tal como Ricardo Benjamim) e não esconde que está a viver um momento único. "É um sonho para qualquer jogador, um dos objetivos a partir do momento em que se começa um percurso no futebol. É um orgulho enorme representar o meu país, assim como para a minha família", afirmou o central do Sp. Braga, em declarações ao site da FPF.





Para hoje está agendado o segundo teste frente aos turcos, a partir das 10h45, na Cidade do Futebol, em Caxias. Para hoje está agendado o segundo teste frente aos turcos, a partir das 10h45, na Cidade do Futebol, em Caxias.

"Senti confiança em todo grupo de trabalho. Sabemos o nosso valor e tivemos oportunidade de o demonstrar em campo. Continuamos a aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para fazer o melhor pela Seleção", acrescentou o jogador, de 18 anos, que espera continuar a marcar presença no conjunto orientado pelo técnico Hélio Sousa

Autor: Cláudia Marques