Continuar a ler

Portugal vai disputar a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu2018, a decorrer na Finlândia, entre 21 e 27 de março, diante das seleções da Eslováquia, República da Irlanda e Kosovo, com encontros agendados para solo luso.A formação orientada por Hélio Sousa iniciará a decisiva fase de qualificação no Estádio do Bessa, no Porto, em 21 de março, diante do Kosovo, após o que defronta a Eslováquia, em 24 de março, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.Portugal encerrará a Ronda de Elite em 27 de março, diante da República da Irlanda, no Estádio Cidade de Barcelos.Apenas os primeiros classificados dos grupos da Ronda de Elite passam à fase final da competição, que será disputada na Finlândia, entre 16 e 29 julho de 2018.