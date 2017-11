Continuar a ler

Regulação salvaguarda segurança

Processo longo e muito rigoroso







A FIN conta igualmente com o apoio e a participação de um total de 42 sociedades e fundações de nutrição e dietética, sociedades médicas, universidades e centros de investigação europeus e ibero-americanos, respondendo assim ao interesse e esforço da Fundação para a Investigação Nutricional para rever e divulgar os aspetos relacionados com a segurança e os benefícios dos adoçantes, sem ou de baixas calorias, utilizados como substitutos do açúcar e de outros adoçantes calóricos.A Fundação pretende desta forma contribuir para a redução do consumo de açúcares adicionados a partir de alimentos e bebidas, num contexto da prevenção e do tratamento da obesidade e de doenças relacionadas com a mesma.Os adoçantes sem ou de baixas calorias são usados numa grande variedade de produtos do setor da alimentação e das bebidas, nos quais se incluem os gelados, batidos, bebidas vegetais, néctares e bebidas à base de sumo, os iogurtes, os refrescos, bolachas, as pastilhas elásticas, os doces e até produtos farmacêuticos, para proporcionar um sabor agradável a muitos medicamentos.Na opinião do Prof. Lluís Serra-Majem, catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Diretor do Instituto de Investigações Biomédicas e Sanitárias da Universidade de Las Palmas da Gran Canária, presidente da Fundação para a Investigação Nutricional e um dos diretores deste encontro, "os adoçantes são usados de forma segura pelos consumidores de todo o mundo há mais de um século". Para o investigador, os adoçantes "constituem um elemento de inegável interesse e atualidade, apesar de, no entanto, existir um certo desconhecimento por parte de alguns setores do âmbito académico e da população, pelo que se tornou necessário este encontro internacional, que vai fazer a análise do seu uso, benefícios, segurança e os aspetos legislativos e regulatórios, com o objetivo de criar posteriormente um documento de consenso".Por seu lado, Sérgio Cunha Velho de Sousa, nutricionista do Hospital Pediátrico de Coimbra e codiretor deste encontro internacional, indica que "a maioria dos estudos que investigam o papel dos adoçantes sem ou de baixas calorias no controlo do peso demonstraram que substituir alimentos e bebidas da alimentação diária por versões com menor aporte e até mesmo sem aporte de calorias, como parte de um programa de controlo calórico, pode levar a reduzir a ingestão global de energia e desempenhar um papel significativo no controlo de peso". Além disso, observa ainda, "os adoçantes sem ou de baixas calorias oferecem às pessoas com diabetes alternativas para desfrutar do sabor doce, sem aumentar a glicose no sangue".France Bellisle, investigadora sénior da Unidade de Epidemiologia Nutricional da Universidade de Paris 13, recordou que "os adoçantes sem ou de baixas calorias são usados para manter o sabor doce dos alimentos e das bebidas sem adicionar a carga de energia dos açúcares". E constatou: "Revisões sistemáticas e meta-análises recentes avaliaram e confirmaram os benefícios deste tipo de adoçantes para o controlo do peso".No que diz respeito aos aspetos regulatórios, a obtenção de autorização para um novo adoçante sem ou de baixas calorias é um processo longo e cientificamente muito rigoroso. Os candidatos apenas podem pedir a aprovação de um adoçante sem ou de baixas calorias depois de estes terem sido submetidos a testes rigorosos e de terem proporcionado evidências sobre a segurança e utilidade do produto.Por exemplo, a avaliação e aprovação dos adoçantes sem ou de baixas calorias deve primeiro fazer-se através do CODEX Alimentarius, com base na avaliação e estimativa da Ingestão Diária Aceitável, estabelecida pela JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) e, posteriormente, pelas autoridades de saúde dos países. No caso da Europa, essa luz verde é dada pela Comissão Europeia com base no parecer científico da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA).O grupo de peritos da EFSA sobre a segurança dos adoçantes constitui o Painel dos Aditivos Alimentares e Fontes de Nutrientes Adicionados aos Géneros Alimentícios (ANS), um grupo independente formado por membros designados a partir de uma excelência científica e independência comprovadas.Neste sentido, Susana Socolovsky, doutorada em Ciências Químicas da Universidade de Buenos Aires e presidente eleita da Associação Argentina de Técnicos da Alimentação, recordou que "os adoçantes sem ou de baixas calorias são usados numa grande variedade de alimentos e bebidas, tendo em conta o interesse de alguns consumidores no controlo do seu peso corporal, na ingestão de alimentos doces evitando o consumo de açúcares, no caso dos diabéticos ou de evitar as cáries".Susana Socolovsky sublinhou que "graças ao quadro normativo rigoroso existente, que tem origem no Comité FAO-OMS, que faz a sua aprovação, os adoçantes sem ou de baixas calorias são componentes seguros da dieta da população em geral".Fonte: EFE