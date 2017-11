34,90€

A destruição chegou a Azeroth.é a sexta expansão da saga, na qual os demónios irrompem no reino para anunciar o regresso do Destruidor de Mundos. Explore as Ilhas Partidas, jogue com a classe do Caçador de Demónios e viva a experiência de jogo de muitas formas diferentes. Com Azeroth em perigo, encontrar novos aliados será mais importante do que nunca.ousão capazes de se revelarem uma grande ajuda.