Um pai incrível que dribla todas as dificuldades e, mesmo quando damos tudo como perdido, nos incentiva a ir em frente e a marcar aquele golo que representa a concretização dos nossos sonhos. Um pai que nunca nos deixa desistir e que a cada queda nos ampara e volta a pôr no campo das vitórias.Que equipa não desejaria ter este reforço a que chamamos pai para comandar as grandes jogadas? Sem foras de jogo ou fintas, é bom sentir que há alguém em quem podemos confiar toda a estratégia de jogo. No dia 19 de março não podemos esquecer a importância que este super-herói tem naqueles minutos decisivos das grandes penalidades e devemos recompensá-lo com os tradicionais beijos e abraços de sempre.Mas também podemos dar-lhe algo mais, como um mimo de beleza , envolto numa relaxante massagem ou uma descontraída saída a dois , na qual a cumplicidade pode ser posta à prova em aventuras radicais e não só. Para os mais tecnológicos, a opção pode passar por uma entrada direta num novo mundo virtual , onde as birras e as guerras pelo comando da TV ficam à porta.