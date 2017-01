Continuar a ler

"Esta é uma excelente iniciativa e uma boa oportunidade para saber tudo sobre o Benfica. Certamente irei aproveitar para aprender e divertir-me com a minha família", prometeu o avançado brasileiro que está na terceira época ao serviço do emblema da Luz.Faça como Jonas e a partir de dia 29 comece a colecionar o Trivial Pursuit dedicado especialmente a todos os benfiquistas. Jogue e divirta-se ao mesmo tempo que fica a conhecer ainda mais sobre a história daquele que é o tricampeão nacional. Não perca!Para beneficiar desta oferta, os leitores devem comprar o jornal de 2.ª a 6.ª feira. Com a compra do jornal, o leitor recebe uma entregaTrata-se da oferta deste clássico jogo que ganhou a forma gloriosa de Edição ‘Benfica Tricampeão’. A promoção é GRÁTIS de 2.ª a 6.ª feira. Neste jogo, o leitor pode mostrar tudo o que sabe sobre o seu clube do coração – o Benfica. São 720 perguntas, divididas por 6 temas: Competições Nacionais, Competições Internacionais, Modalidades, História/Curiosidades, Jogadores e Treinadores e Tricampeão