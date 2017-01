Continuar a ler

Em apenas 5 minutos, pode subscrever um novo seguro, sem assinaturas, papéis ou burocracias, tudo isto numa linguagem descomplicada e que evita dúvidas.Quem não perdeu tempo, paciência e «anos de vida» a ler as letrinhas pequenas ou à espera, longos minutos, ao telefone, para alterar dados pessoais, pedir uma revisão do valor do prémio ou obter uma mudança de matrícula?De forma simples, através do site da seguradora, em especial na Área de Cliente, encontra toda a documentação, meios de contacto e informação para responder às suas necessidades.Super eficiente é também a aplicação myLOGO, para os utilizadores de smartphone. Basta fazer login no telemóvel para conseguir realizar novos pedidos a qualquer momento e em qualquer lugar. Tem também a gestão de pagamentos e a consulta de qualquer documento à mão. Se sofrer um acidente, recebe ajuda para fazer a participação passo-a-passo (pode, inclusive, tirar fotografias e enviar directamente para a seguradora) e em caso de avaria, a companhia de seguros sabe onde está e quais são os seus dados. Além disso, consegue fazer o acompanhamento do reboque em pedido de assistência em viagem.Simultaneamente, só paga aquilo de que precisa, proporcionando uma diminuição do valor de custo do prémio. A prova de confiança está dada pelo sucesso que a seguradora conseguiu alcançar nos seus poucos anos de vida, atingindo uma invejável quota de mercado neste ramo de atividade.Mais simples, mais económica, mais rápida e mais eficaz, a seguradora apresenta um sinal verde, LOGO é seguro.