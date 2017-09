Luís Filipe marcou a história de Sporting e Benfica. Campeão nacional por ambos (pelos leões em 2001/02 e pelas águias em 2009/10), o antigo lateral-direito já folheou os Livros de Ouro dos dois grandes lisboetas. "É uma coleção interessante de se fazer e de se ter em casa. Ainda mais conta a história de dois clubes dos quais eu faço parte. É importante para os mais novos, e não só, terem acesso a esta coleção", disse. Os dois títulos conquistados garantem um lugar na coleção. No entanto, Luís Filipe destaca um momento pelo qual fez história. "Acredito que vou entrar nos dois, quer pelos títulos quer pelo facto de ter marcado o primeiro golo no Estádio de Alvalade", concluiu o antigo futebolista de águias e leões.O nosso jornal oferece, de 1 de outubro a 9 de novembro, uma coleção única, onde o leitor poderá fazer uma viagem inesquecível à história de Benfica e Sporting. Nesta grande aventura são apresentados 365 factos essenciais do percurso dos dois grandes de Lisboa que todo o verdadeiro adepto deve saber . Não perca esta oportunidade!