Manuel Fernandes foi um dos melhores pontas-de-lança da história do Sporting. Como é normal, alguns dos seus feitos estão retratados no Livro de Ouro dos leões, uma coleção que o eterno capitão não vai mesmo perder. "É uma obra muito importante porque a história do Sporting é muito rica!", afirma o antigo craque. Manuel Fernandes considera que é uma boa oportunidade para os mais novos, como os seus filhos e netos, ficarem a conhecer a história do clube, assim como a do próprio pai e avô. "É uma boa recordação para eles e um orgulho muito grande para mim", explica o antigo ponta-de-lança leonino, elogiando a iniciativa do nosso jornal. "É uma oportunidade magnífica."O nosso jornal oferece, de 1 de outubro a 9 de novembro, uma coleção única, onde o leitor poderá fazer uma viagem inesquecível à história de Benfica e Sporting. Nesta grande aventura são apresentados 365 factos essenciais do percurso dos dois grandes de Lisboa que todo o verdadeiro adepto deve saber . Não perca esta oportunidade!