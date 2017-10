Continuar a ler

O reconhecimento do Match Poker como desporto oficial não é uma garantia de este se manter nos Jogos Olímpicos, mas abre uma nova possibilidade para estar ao lado das mais recentes modalidades na mesma categoria, como a escalada e o dodgeball.Jogado há muito tempo em Portugal, o póquer clássico conta com várias etapas todos os meses em clubes e casinos, que, além de serem importantes para a cultura do entretenimento , são o principal local designado para a prática de torneios oficiais.Ao contrário do póquer tradicional, no Match Poker a ação acontece no mundo online, nomeadamente nos smartphones. O facto de a modalidade estar online é um bom sinal para os portugueses, já que 70% da população lusitana utiliza a Internet . Também para a popularidade do desporto, a facilidade do uso do smartphone para a prática da modalidade é uma vantagem, visto que se espera que, em 2018, 66% do mundo tenha smartphone No jogo, todos os adeptos que compõem a mesa virtual começam a partida com cartas iguais. Isso cria um equilíbrio inicial entre todos os jogadores, o que aumenta o fator habilidade neste desporto. Desta forma, o objetivo é ganhar o máximo possível ou perder menos mãos do que o adversário. Trata-se também de um trabalho de equipa, já que um bom jogo no Match Poker implica quatro jogadores para quatro equipas diferentes.Outro fator diferencial em relação ao póquer tradicional é que nesta nova modalidade o estilo de jogo dos participantes está em evidência: no Match Poker, em variadas situações, é necessário ser mais agressivo nas cartas."É um desporto para todas as idades e géneros. O Match Poker é democrático e pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha interesse. A federação internacional deste desporto já conta com mais de 60 países cadastrados", relata o site oficial da modalidade. Entre os países cadastrados na IFMP, Portugal não aparece na lista.O reconhecimento da GAISF animou o mundo do Match Poker, que brevemente terá a sua primeira liga mundial. Em novembro, a Índia vai acolher a Match Indian Poker League (MIPL), administrada pelo empresário britânico Raj Kundra. Terá oito equipas, todas de cidades indianas: Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Pune, Deli, Goa, Calcutá e Bombaim.A liga indiana parece ser apenas o começo da popularização do Match Poker. Em 2018, é provável que aconteça o primeiro evento mundial desta modalidade, que deve juntar seleções de vários países.É um desporto muito novo e que chega para complementar o póquer tradicional, jogado um pouco por todo o mundo e com bastante adesão em Portugal. Tecnológico e moderno, o Match Poker já atraiu a atenção tanto de empresários como de autoridades mundiais. Parece que é apenas só o começo de uma trajetória de sucesso.