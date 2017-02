Continuar a ler

Antes de decidir optar pela proposta da instituição, peça uma simulação da prestação com o seguro designado pelo banco e outra sem incluir o valor do seguro. Pegue nesta última opção e adicione o prémio de outra entidade com uma escolha mais competitiva e que promete ser mais vantajosa.Como obtém o valor do prémio? Não precisa de preencher papelada. Pode fazê-lo a partir de casa. Basta dar um salto a este simulador e escolher entre uma cobertura de proteção mais simples (Morte e Invalidez Absoluta e Definitiva) ou uma cobertura de proteção mais completa (Morte e Invalidez Definitiva para a Profissão ou Atividade Compatível 66%, nova definição para a anterior cobertura ITP, Invalidez Total e Permanente).Em menos de cinco minutos, tem a simulação feita, com opção de fracionamento anual, semestral, trimestral ou mensal.Se já tem um empréstimo e pensa que está a pagar um prémio demasiado elevado pelo seu seguro, verifique se compensa fazer uma transferência do seguro de vida. Pergunte primeiro ao banco quais serão os efeitos da mudança. Há contratos que têm estipulado um agravamento do spread, outros não.Caso passe por um aumento dessa margem financeira, peça o novo valor e faça esta simulação . A LOGO dá-lhe a hipótese de fazer uma simulação de poupança, através da qual poderá verificar quanto irá poupar anualmente se optar por esta escolha mais acertada.Depois de todas as simulações feitas, o ideal é ter ajuda no decorrer do processo. A LOGO dá-lhe todas as dicas para mudar o seu seguro e disponibiliza um guia com todos os passos a seguir, desde o primeiro contacto com o banco e a seguradora até todas as minutas que deve entregar.Para aqueles que dispensam bem todos os processos de contratação que implicam exames médicos, temos uma boa notícia: na LOGO só precisa de responder a um questionário médico online ou por telefone (a não ser que seja identificada alguma patologia que necessite de mais esclarecimento). E se praticar uma vida saudável, oferecem-lhe um desconto.No final, poupa e é fácil, simples e rápido.Saiba mais sobre este e outros produtos em www.logo.pt