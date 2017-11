É com especial orgulho que o Record, juntamente com todos as publicações do Grupo Cofina Media e os dois dois jornais desportivos, anuncia que se associou à iniciativa solidária da Federação Portuguesa de Portugal (FPF), que visa auxiliar as famílias que foram atingidas pelos incêndios na zona centro do país.

Por isso, apelamos também as todos os nossos leitores que contribuam, seja comprando bilhetes para o jogo da Seleção Nacional frente aos Estados Unidos, marcado para terça-feira, em Leiria, ou ligando para as linhas telefónicas criadas para o efeito: 760 200 200 (já disponível) e 213 246 270 (aberta em dias de jogo).

