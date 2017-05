Continuar a ler

As atividades de animação, para todos ou divididas por escalões, não necessitam de pré-inscrição, permitindo assim que todos os participantes (dos 3 aos 99 anos) possam usufruir de alguma atividade neste grande dia do desporto, onde vão ser desafiados e colocados à prova.



Todas as atividades, sejam elas de caráter competitivo ou animação, exigem a apresentação do Record Challenge Passaport, documento pessoal onde é registado, por via de um QR Code, presença de cada participante no evento e o seu desempenho nas diferentes modalidades. O Record Challenge Passaport deve ser levantado no secretariado no dia do evento.



O Record Challenge Park está de regresso. A 3 de junho, o Estádio 1.º de Maio (em Lisboa) recebe de novo esta iniciativa, composta por atividades de competição e de animação para potenciar o saudável convívio entre atletas e famílias e a participação de todos.Cada atividade desportiva está dividida pelo tipo de inscrição e pelo nível de participação. Existem atividades de competição, algumas que exigem pré-inscrição no site e atividades de competição livre, com inscrição no momento da participação, onde basta estarem presentes no local na posse do seu Record Challenge Passport e respeitar as filas existentes. Ambos os níveis de competição podem ser praticados por todos.