Benfica queixa-se de falta de justiça

Apesar da paciência dos jogadores do Moreirense para entreter a equipa de meninos, o Benfica apresentou algum desagrado com a diferença de estatura dos jogadores. Foram audíveis alguns comentários mais amuados por parte do plantel encarnado, queixando-se que "esta taça era nossa e assim não brincamos mais".