Ontem às 15h04 Insónias no Record

Conceição apresenta surpresa

Após uma troca de tweets bem-dispostos com Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto chegou-se à frente e contratou Nuno Markl para o plantel. Sérgio Conceição está esperançoso e acredita que lá para 2028 o jogador estará pronto para singrar no futebol de alta competição.