Senhor Nuno Espírito Santo

O Porto despediu-se ontem do Dragão com uma goleada frente ao Paços de Ferreira. Apesar de terem "morrido na praia" no que diz respeito ao campeonato, os jogadores fizeram questão de aplaudir os seus adeptos e Nuno Espírito Santo, com a classe a que já no habituou, deu os parabéns ao Benfica pela conquista do título.