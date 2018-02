Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vai estar esta quarta-feira no Estádio do Dragão para assistir ao FC Porto-Liverpool, encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões marcado para as 19h45.Os dragões já poderão contar com o defesa-central espanhol Marcano, recuperado de lesão, existindo a dúvida quanto a Aboubakar.O FC Porto, que lidera a Liga NOS, passou a fase de grupos no segundo lugar, atrás dos turcos do Besiktas, pelo que lhes coube defrontar um vencedor de grupo e com a realização do primeiro jogo em casa.