Welcome to Portugal brother ?? Uma publicação compartilhada por Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) em 13 de Fev, 2018 às 2:12 PST

Hassan, jogador do Sp. Braga, esteve na unidade hoteleira onde se encontra alojada a equipa do Liverpool para dar as boas-vindas a Mohamed Salah, o compatriota egípcio que é nesta altura uma das principais figuras dos reds."Bem-vindo a Portugal, irmão", escreveu Hassan no Instagram, onde aparece numa foto ao lado do companheiro da seleção egípcia.O Liverpool defronta o FC Porto esta quarta-feira, às 19h45, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.