Após o desaire do PSG por 3-1 diante do Real Madrid a contar para a 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões não faltaram críticos à turma francesa, incidindo, especialmente, nas opções tomadas pelo treinador Unai Emery. O espanhol foi o principal alvo da "fúria" de duas das mulheres de jogadores do PSG, Jorgelina Cardoso (Dí Maria) e Belle Silva (Thiago Silva), visto que ambos os atletas não saíram do banco no Santiago Bernabéu."Esforço + trabalho extra + golos + assistências + melhor momento = BANCO. Depois são as mulheres que não percebem de futebol… Vamos PSG!!!", partilhou a esposa de Di María na sua página oficial do Instagram."Tática? Tática? O que é tática?", questionou a mulher do central brasileiro.