O Santiago Bernabéu vai assistir a um duelo entre dois porta-aviões do Velho Continente. De acordo com o valor de mercado atribuído pelo ‘Transfermarkt’, os onzes prováveis do Real Madrid e do PSG valem mais de 1.000 milhões de euros.O dos franceses até é o mais valioso, atingindo a astronómica quantia de 563,5 milhões. Os seus jogadores mais valiosos são obviamente Neymar (180) e Mbappé (120), embora Verratti (70) e Cavani (60) também estejam muitíssimo bem cotados.O onze dos espanhóis vale, segundo o site especializado em transferências, 527 milhões. Ronaldo é naturalmente o jogador que surge no topo da pirâmide, estando avaliado em 120 milhões. Kroos (80) e Bale (75) têm igualmente a cotação bastante elevada. Florentino Pérez ou Nasser Al-Khelaïfi? Qual deles irá vencer o jogo do... Monopoly?

Autor: Nuno Pombo