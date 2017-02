Houve portugueses em campo também no Astra Giurgiu-Genk, com a equipa romena a evitar a derrota ao cair do pano. Geraldo Alves, Filipe Teixeira e ainda o ex-FC Porto Sapunaru viram os belgas adiantar-se no marcador aos 25 minutos, através de Timithy Castagne, mas conseguiram igualar já perto do intervalo, por intermédio de Constantin Budescu (43').Os restantes golos ficaram reservados para o segundo tempo, com o Genk a adiantar-se, uma vez mais, no marcador já perto do final. Trossard fez o 2-1 aos 83 minutos e, quando se pensava que o resultado estava feito, Takayuki Seto fez o 2-2 em cima do apito final.

Autor: João G. Oliveira