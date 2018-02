Continuar a ler

O FC Porto defronta esta quarta-feira o Salzburgo, campeão em título da Liga Jovem da UEFA, nos oitavos-de-final da competição.



O Salzburgo, que venceu na final da época passada o Benfica, por 2-1, não disputou a fase de grupos da Liga Jovem da UEFA, porque a equipa principal falhou o apuramento para a Liga dos Campeões, tendo chegado a esta fase da prova pelo designado caminho dos campeões nacionais.



O FC Porto, que tem como melhor resultado a presença nos quartos de final em 2015 e 2017, venceu o Grupo G da primeira fase da competição - o Sporting foi segundo classificado no agrupamento D e o Benfica terminou o Grupo A na terceira posição.



Caso ultrapasse a eliminatória com o Salzburgo, o FC Porto vai defrontar nos quartos-de-final o vencedor do confronto entre os ingleses do Tottenham e os franceses do Mónaco, segundos colocados do grupo G, que os dragões venceram em casa, por 2-1, e perderam fora, por 3-2

90' - O árbitro dá 4 minutos de tempo extra90' - Cartão amarelo a Fideliscom um grande remate de pé esquerdo, de fora da área88' - Grande jogada de Fidelis, que passa por um defesa e pelo guarda-redes, mas vê outro adversário travar o remate em cima da linha de golo-83 - Substituição no FC Porto: entra Musa, sai Lamba82' - Livre de Paulo Estrela que passa a rasar no ângulo superioro dirieto da baliza do Salzburgo79' - Substituição no FC Porto, entra Fidelis, sai Queta78' - Substituição no FC Porto: entra Camara, sai Sturm75' -salta mais alto que o adversários na sequência de um canto de Paulo Estrela e cabeceia para o73' - Cartão amarelo a Sturm71' - Substituição no FC Porto: entra Robles, sai Iralana sequência de contra-ataque conduzido por Sturm, que passou ainda por Schmidt, autor da assistêcia.65' - Diogo Costa impede golo de Schmid com uma grande defsa para canto62' - Diogo Leite retifica erro defensivo coletivo do FC Porto com um corte precioso que impede golo de Koita.55' - Substituição no Salzburgo: entra Schmidt, sai Meister55' - Substituição no Salzburgo: entra Koita, sai Niangbo52' - Cartão amarelo para Schmid50' - Irala desperdiça outra boa oportunidade, agora após uma falha incrível d eum defesa. O remnate sai ao lado- Início da 2.ª parte, a bola pertence agora ao FC Porto43' - Queta desperdiça contra-ataque de dois contra um com um passe displicente já perto da área do Salzburgo. Afonso Sousa estava sem oposição37' - Gazibegovic remata de longe, mas muito ao lado28' - Grande desarme de Lameira sobre Meister, quando o austríaco seguia em velocidade pela esquerda já dentro da área portista.25' - Na sequência do canto, Afonso Sousa desperdiça outra grande oportunidade.25' - Irala, isolado, permite defesa de Zynel para canto., cruzamento de Afonso Sousa na direita que Queta amortece para20' - Niangbo de novo, agora a saltar sem oposição na sequência de um livre, com o remate a sair por cima da balzia portista17' - Zynel larga a bola após um cruzamento inofensivo, mas Lamba não chega a tempo para aproveitar a fifía do guarda-redes do Salzburgo.16' - Meister tenta fugir a Justiano pela direita mas o central portista não lhe dá hopótese e protege a bola para Diogo Costa agarrar.14' - Diogo Costa sai da baliza e consegue desviar o remate Niangbo que surgiu agora isolado sobre a esquerda.10' - Queta demora muito tempo e permite corte de um defesa quando procurava rematar à baliza.8' - Jogada muito perigosa de Meister pela direita, com Niangbo a desviar o cruzamento para dentro da baliza portista. Valeu corte de Justiniano para canto.5' - Salzburgo pressiona muito o meio-campo portista e dificulta a saída de bola da equipa liderada por João Brandão.2' - Falta de Lamba sobre Sturm.13 horas - Início do jogo, a bola pertence ao Salzburgo-----------------Diogo Costa (GR); Diogo Queirós, Diogo Leite, Pedro Justiniano e Diogo Bessa; Paulo Estrela, João Lameira, Afonso Sousa e Madi Queta; Mamadu Lamba e Santiago Irala.Ricardo Silva, Isah Musa, Cláudio Silva, Vítor Ferreira, João Mário, Kuku Fidelis e Junior Maleck.João BrandãoBartlomiej Zynel; Jusuf Gazibegovic, Mahamadou Dembélé, Julian Gölles e Dominik Szoboszlai; Nico Gorzel, Jung-Min Kim e Philipp Sturm; Dogbole Niangbo, Romano Schmid e Nicolas Meister.Daniel Antosch, Lorenz Leskosek, Sekou Koita, Mohammed Camara, Matteo Meisl, Nemanja Zikic e Alexander Schmidt.Gerhard StruberSandro Schärer (Suíça)Bekim Zogaj (Suíça) e Jean-Yves Wicht (Suíça)João Matos (Portugal)Jogo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia (Olival, Vila Nova de Gaia)