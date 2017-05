Continuar a ler

Grupo B



Venezuela-Alemanha, 2-0

(Peña 51', Cordova 54')



Vanuatu-México, 2-3

(Kalo 52', Ronaldo 62'; Magaña 10', Cisneros 25', Alvarez 90'+4)



Venezuela-Vanuatu, 23 de maio (9 horas)

México-Alemanha, 23 de maio (12 horas)



México-Venezuela, 26 de maio (9 horas)

Alemanha-Vanuatu, 26 de maio (9 horas)



Grupo C



Zâmbia-PORTUGAL, 21 de maio (6 horas)

Irão-Costa Rica, 21 de maio (9 horas)



Zâmbia-Irão, 24 de maio (9 horas)

Costa Rica-PORTUGAL, 24 de maio (12 horas)



Costa Rica-Zâmbia, 27 de maio (9 horas)

PORTUGAL-Irão, 24 de maio (9 horas)



Grupo D



África do Sul-Japão, 21 de maio (9 horas)

Itália-Uruguai, 21 de maio (12 horas)



África do Sul-Itália, 24 de maio (9 horas)

Uruguai-Japão, 24 de maio (12 horas)



Uruguai-África do Sul, 27 de maio (12 horas)

Japão-Itália, 24 de maio (12 horas)



Grupo E



França-Honduras, 22 de maio (9 horas)

Vietname-Nova Zelândia, 22 de maio (12 horas)



França-Vietname, 25 de maio (9 horas)

Nova Zelândia-Honduras, 25 de maio (12 horas)



Honduras-Vietname, 28 de maio (7 horas)

Nova Zelândia-França, 28 de maio (7 horas)



Grupo F



Equador-Estados Unidos, 22 de maio (9 horas)

Árabia Saudita-Senegal, 22 de maio (12 horas)



Equador-Árabia Saudita, 25 de maio (9 horas)

Senegal-Estados Unidos, 25 de maio (12 horas)



Senegal-Equador, 28 de maio (10 horas)

Estados Unidos-Árabia Saudita, 28 de maio (10 horas)

Coreia do Sul-Guiné Conacri, 20 de maio (12 horas)Inglaterra-Guiné Conacri, 23 de maio (9 horas)Coreia do Sul-Argentina, 23 de maio (12 horas)Inglaterra-Coreia do Sul, 26 de maio (12 horas)Guiné Conacri-Argentina, 26 de maio (12 horas)